Quiksilver regresaría al UCM en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Su debut y despedida fue en Avengers: Age of Ultron. Aaron Taylor-Johnson se ganó el cariño de los fanáticos con su papel de Pietro Maximoff o Quiksilver, hermana de Scarlett Witch (Elizabeth Olsen), quienes piden a gritos su regreso.

Con el pasar de las películas y las fases, esto no se daba y los fanáticos desesperaban pues deseaban ver el tan esperado regreso de Quiksilver. Cuando pensaban que no iban a verlo nunca más, ha aparecido un pequeño rayo de esperanza. Pietro regresaría en la cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Según el medio We Got This Covered, veríamos al mutante velocista de regreso en la Fase 4, precisamente en la secuela de Doctor Strange. Sin embargo, no esperes ver al mismo Quicksilver de Avengers: Age of Ultron (Tierra 616), sino todo lo contrario, será una versión diferente de otro universo.

Debido al posible regreso que Quiksilver, se desconoce si sería el actor Aaron Taylor-Johnson quien lo interpretaría nuevamente o, quizás, podría ser Evan Peters. Este último fue también Pietro Maximoff, sin embargo, pertenecía al universo de mutantes creados por Fox.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se confirmó en la San Diego Comic Con, donde el presidente de Marvel, Kevin Feige, reveló que Benedict Cumberbatch no sería el único en aparecer, sino que también estaría Elizabeth Olsen como co-protagonista.

Además de que la popular Scarlett Witch tendría su serie llamada Wandavision, que se estrenará en la plataforma Disney+.