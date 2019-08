Leonardo DiCaprio: recuerda las películas más icónicas del actor | Once Upon a Time in Hollywood | Érase una vez en Hollywood | Quentin Tarantino

Leonardo DiCaprio regresa al cine con “Érase una vez en Hollywood” (“Once Upon a Time in Hollywood”), film escrito y dirigido por Quentin Tarantino, que llega a las pantallas desde el 15 de agosto.

Conocido como actor y productor de cine, ha recibido una gran cantidad de premios y reconocimientos, lo que lo llevaron a ganar en el año 2016 su primer Óscar al mejor actor. Su carrera ha tenido altos y bajos, pero ha logrado seguir destacando y manteniéndose en el medio.

Sus primeras apariciones fueron en comerciales de televisión e incluso en series, tales como Santa Bárbara y Los problemas crecen. Su debut en el cine fue con la cinta de ciencia ficción y comedia, Critters, en el año 1991.

También fue nominado a varios premios desde el año 2000, gracias a films como Atrápame si puedes en el año 2002, Gangs of New York en el 2002, El aviador del año 2004, Diamante de sangre en el año 2006, The Departed estrenada en 2006 y El lobo de Wall Street en 2013.

Te invitamos a repasar en nuestra galería las mejores películas del actor.