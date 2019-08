Chris Evans regresaría al UCM como La Antorcha Humana ¿Multiverso a la vista?

Después que Avengers: Endgame se estrenara en los cines, millones de fanáticos creen que el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es incierto.

Sin embargo, luego que Kevin Feige confirmara que Los 4 Fantásticos sería parte del UCM, las esperanzas de ver en la pantalla grande a la familia superheróica se renovaron.

Sin embargo, según reporta el portal We Got This Covered, Chris Evans podría volver con el papel de la Antorcha Humana.

Esto ha creado confusión entre los fanáticos de Marvel, ya que el actor ya interpretó este papel en 2005 en la película producida por Fox, sin dejar de lado que también fue el Capitán América en la Saga del Infinito.

No obstante, Evans no sería la Johnny Storm, sino Jim Hammond. Este personaje resulta ser la primera Antorcha Humana, el cual es un androide creado por el doctor Phineas T. Horton.

Jim Hammond apareció por primera vez en 1939 en la revista Marvel Cómics #1. Años después, se reinició la historia dándole un origen distinto en Los 4 Fantásticos.

Pero ¿cómo regresará Chris Evans como la Antorcha Humana? Ya que es un androide, lo más probable es que tomen la imagen de Steve Rogers como homenaje para crear al superhéroe en llamas.

Sin embargo, muchos creen que la introducción del personaje es el inicio del esperado multiverso de Marvel Studios.