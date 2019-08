Once Upon a Time in Hollywood: “podría callarse al respecto” le respondió Shannon Lee a Tarantino

Más de una polémica ha traído la nueva cinta de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”, que relata el previo asesinato de Sharon Tate en un Hollywood de 1969, pero en este caso de trata de la hija de Bruce Lee, Shannon Lee, que respondió por segunda vez, luego que el cineasta relatara a su padre como “arrogante”.

Recordemos que el director se defendió de las acusaciones de Shannon, diciendo que él solo reflejó la personalidad del maestro de artes marciales y que algunas de las frases que se dijo en la película, él las había escuchado,“Bruce Lee era un tío algo arrogante. El modo en que hablaba, no me inventé inventé demasiado de eso. Le escuché decir cosas como esas con el mismo propósito. La gente está diciendo, ‘bueno, nunca hubiese dicho que podría vencer a Mohammad Ali’. Bueno, sí que lo hizo, ¿de acuerdo? No sólo lo dijo él, pero su mujer, Linda Lee, lo dijo en su primera biografía que leí. Por supuesto que lo dijo.”

Tras estas declaraciones la hija de Lee ha vuelto a responder. “Podría callarse al respecto”, le ha contado a Variety. “Eso sería realmente agradable. O podría disculparse o podría decir: ‘Realmente no sé cómo era Bruce Lee’”. Para Shannon, “una de las cosas que preocupa en su respuesta es que, por un lado, quiere presentar esto como un hecho y, por otro lado, quiere permanecer en la ficción” .

“Tarantino podía retratar a Bruce Lee como quisiera, y de hecho lo hizo”, continúa. “Pero es un poco falso por su parte decir bien, así es como era, aunque es una película de ficción así que no se preocupen”, tal como se ve en el tráiler, Bruce Lee tiene un enfrentamiento con el personaje de Brad Pitt, que sin duda ha sido pieza clave para causar toda la discusión.

Shannon Lee afirmó que la confianza de su padre podría confundirse con la arrogancia y agrega que no es un “hombre perfecto”. Sin embargo, añadió que el tipo de crítica a la que Tarantino recurre es una que ha escuchado antes, principalmente de otros hombres blancos que estaban en artes marciales y en Hollywood.