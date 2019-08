Keanu Reeves: las 10 mejores películas aclamadas por la crítica [VIDEO]

Si se habla de Keanu Reeves, no hay dudas que representa a uno de los actores más populares y queridos, que ha ganado a miles de fanáticos por su sencillez y amabilidad con las personas, sin embargo, su papel como actor destaca como uno de los mejores sobre todo en su última entrega de John Wick.

Su carrera ascendió luego de protagonizar la película Speed y desde ahí no paró, por lo que se fue uniendo a producciones cada vez más grandes, ya que recordemos, hasta ese entonces a excepción de Point Break, había participado en comedias y dramas independientes. Por ello, en esta nota te recomendamos sus mejores películas y puedas disfrutar en el tiempo libre.

Speed (1994)

Jack Traven (Reeves) es un intrépido policía de Los Ángeles. Sobrevivir en esta ciudad no es nada fácil para un agente de la ley, pero Jack, además de disfrutar de una buena suerte, conoce perfectamente los trucos para sortear el peligro. Tendrá, sin embargo, que afrontar una dura prueba cuando queda atrapado en un autobús urbano que lleva instalada una bomba programada para explotar si el vehículo disminuye su velocidad a menos de 80 kilómetros por hora. Empieza así una loca carrera por la ciudad, con Jack intentando dar confianza a la joven pasajera (Sandra Bullock) que ha sustituido al conductor, herido por los secuestradores.

Parenthood (1989)

Los Buckman son una familia “unida” y grande con sus propios problemas, las cuales serán mayores cuando el novio de la hija, Julie, se mude con ellos ¿Adivinas quién interpreta al novio? Sí, el buen Keanu con apenas 24 años de edad.

Dangerous Liaisons o Relaciones peligrosas (1988)

Interpretando a un guapo profesor de piano del siglo XVIII, Keanu Reeves se ve envuelto en una apasionada historia de intriga, amores frustrados y muchos remordimientos.

Constantine (2005)

John Constantine ha estado en el infierno y ha vuelto. Nacido con un don que no deseaba, la capacidad de reconocer claramente a los ángeles y a los demonios híbridos que andan por la tierra bajo un aspecto humano. El protagonista se vio empujado a quitarse su propia vida para escapar de la atormentadora claridad de su visión, pero fracasó. Luego es resucitado en contra de su voluntad, encontrándose de nuevo en el mundo de los vivos. Ahora, marcado por su intento de suicidio con una esperanza de vida temporal, desea ganarse el cielo exorcizando a los demonios.

Much Ado About Nothing o Mucho ruido y pocas nueces (1993)

Basada en la comedia romántica del mismo nombre que escribió William Shakespeare, es una cinta que muestra a Keanu Reeves en el papel secundario de Don Juan. En su momento, la cinta fue catalogada como una fiel adaptación de su contraparte literaria.

John Wick 3 - Parabellum (2019)

John Wick regresa, pero ahora carga con una millonaria recompensa sobre su cabeza. La tercera parte de la saga del mercenario más temible de la actualidad apenas llegó.

John Wick 2: Pacto de sangre (2017)

La aventura de John Wick en Roma cuenta con todos los mecanismos necesarios: acción, sangre y más de Keanu Reeves en su papel más sanguinario y leal hasta ahora.

The Matrix (1999)

El hacker Neo se enfrenta a una nueva perspectiva cuando descubre realidades alternas (y muy filosóficas) dentro de su “rutina” convencional. Esta clásica historia que alude la Alegoría de la Cueva de Platón, maravilló a la crítica.

John Wick: Chapter 1 (2014)

En Nueva York, John Wick, un asesino a sueldo retirado, vuelve otra vez a la acción para vengarse de los gángsters que le quitaron todo.

River’s Edge (1986)

Una cruda y a la vez conmovedora película independiente: Keanu interpreta a Matt, un adolescente cuya novia es asesinada. La búsqueda de justicia por parte de Matt y la evidente negligencia de las autoridades, hacen de este filme un reclamo social que una simple “película de terror”.