Dr. Stone 1x07 EN VIVO: Conoce dónde y a qué hora ver el capítulo 7 [VIDEO]

La primera temporada de Dr. Stone entra en su arco más interesante. Miles de fanáticos están a la espera del nuevo capítulo para ver las nuevas ideas de Senku y el reino de la ciencia, que de aquí en adelante se verán envueltos en una serie de problemas.

En esta nota te podrás enterar de todos los detalles de este anime. Además, cómo y dónde ver Dr. Stone 1x07.

¿Cómo y dónde ver Dr. Stone 1x07?

El episodio 7 de la temporada 1 de Dr. Stone se estrenará este viernes 16 de agosto de 2019 en varios países del mundo a través de una serie de plataformas de streaming.

Crunchyroll es una de las tantas plataformas en donde podrás ver el episodio, sin embargo, es necesario una suscripción premium para acceder al servicio.

- Dr. Stone 1x07 en América Latina: 16 de agosto online por Crunchyroll con subtítulos en español.

- Dr. Stone 1x07 en Estados Unidos: 16 de agosto online por Funimation con subtítulos en inglés.

- Dr. Stone 1x07 en Japón: 16 de agosto por Tokyo MX TV

¿A qué hora ver Dr. Stone 1x07?

El capítulo 7 de Dr. Stone llegará a las 12:30pm (hora Perú) y podrá verse a través de las plataformas mencionadas anteriormente.

¿Cuántos capítulos tiene Dr. Stone temporada 1?

El anime está programado para una duración de 25 capítulos en total.

- Episodio 1 - Stone World - Mundo de piedra

- Episodio 2 - King of the Stone World - Rey del mundo de piedra

- Episodio 3 - Weapons of science - Armas de la ciencia

- Episodio 4 - Shoot the smoke signal - Dispara la señal de humo

- Episodio 5 - The beginning of the stone world - El principio del mundo de piedra

- Episodio 6 - Two countries of the stone world - Dos países del mundo de piedra

¿Qué ocurrió en Dr. Stone 1x07?

Una serie de flashbacks nos muestran la historia de Senku y de cómo es que logró sobrevivir en un mundo totalmente vacío donde toda la humanidad había sido convertida en piedra. Con su inteligencia como única arma, se las tuvo que ingeniar para construir un lugar y capturar animales para comer.

Tras despertar de su estado de casi muerte, se encuentra con Taiju y Yuzurija, quienes usaron el agua milagrosa para traerlo nuevamente a la vida. Una vez que se encuentra totalmente consciente decide idear un plan para escapar de Tsukasa y buscar nuevos aliados, así que toma un camino totalmente diferente al de sus amigos.

En su búsqueda por colaboradores para su ‘reina de la ciencia’, se encuentra con una joven rubia de aspecto extraño, quien está atrapada debajo de un árbol. Con un poco de ingenio se las arregla para liberarla ¿Quién será ella?

¿Qué pasará en Dr. Stone 1x07?

Luego de escapar de las manos de Tsukasa, Senku decide huir con rumbo al bosque, ya que posiblemente exista una rama de la humanidad que haya logrado escapar del fenómeno de la petrificación. En el camino se encuentra con Kohaku, una joven rubia que afirma provenir de una aldea cercana. ¿Qué sucederá ahora?

Mira aquí el tráiler del nuevo capítulo