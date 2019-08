Tarzán: Ryan Reynols sería el protagonista del live action

Disney continua con los remakes de sus clásicos animados y la siguiente película en tener un live action será Tarzán.

Después que El Rey León demostró que los remakes pueden ser rentables para la compañía , la Casa del Ratón cuenta no se detiene y anunciará nuevos proyectos.

Ahora que La Sirenita encontró una actriz y La Dama y el Vagabundo ya cuenta con su elenco confirmado, se sabe que Disney tiene planes para que Ryan Reynolds protagonice Tarzán.

Según asegura el portal 'We Got This Covered', ejecutivos de Disney estarían en conversaciones con el actor para que interprete al rey de la selva.

Sin embargo, para que la película se estrene deberá pasar un buen tiempo, ya que Warner Bros revivió la historia en 2016 con una cinta protagonizada por Alexander Skarsgard y Margot Robbie.

La Sirenita: Harry Styles sería el príncipe Eric en película live action

El británico de 25 años estaría culminando las conversaciones preliminares con Disney para interpretar el papel y compartir elenco junto a Halle Bailey, según informa The Hollywood Reporter.

Styles es conocido en el mundo por haber sido parte del grupo One Direction; además participó en el drama de guerra de Christopher Nolan, Dunkerque como Alex. También estuvo en conversaciones para interpretar a Elvis Presley en la película biográfica de Elz de Baz Luhrmann, pero Austin Butler finalmente se quedó con el papel.

Por su parte, el sitio web ‘The DisInsider’ menciona que Harry Styles fue elegido por el director Rob Marshall para darle vida a este personaje. Además, fue el cineasta quien escogió a Halle Bailey como la nueva Ariel para la versión live action.