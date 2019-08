Rápidos y furiosos: Tyrese Gibson se burla de ‘La roca’ por baja taquilla de ‘Hobbs & Shaw’ [VIDEO]

Para nadie es un secreto que Dwayne Johnson y otras estrellas de Rápidos y furiosos no se llevan bien. Esta enemistad habría sido expuesta una vez más gracias a los comentarios de Tyrese Gibson, actor que forma parte de la franquicia.

En el 2017, Gibson criticó a ‘La roca’ por retrasar las grabaciones de Fast and Furious 9 al hacer el spin-off ‘Hobbs y Shaw’, ahora, el intérprete volvió a hacer una aparición pública para criticar la cinta protagonizada por Johnson y Jason Statham.

La publicación, que fue borrada minutos después de Instagram, aludía a la baja recaudación de ‘Hobbs & Shaw’ en comparación con el resto de las cintas de Rápidos y furiosos.

El mensaje eliminado decía: "Tengo que mostrar mis respetos por una cosa...lo intentó...La gente me llamó un enemigo...me atacaron por hablar... Romper una familia claramente no tiene el valor que uno suponía que tendría …”.

En otro momento, el intérprete dijo que “tal vez, solo tal vez”, Johnson podría volver a “abrazar” al equipo de la saga y a los fanáticos para así regresar en la décima entrega por todo lo alto. Recordemos que todavía no se confirma su participación en la novena cinta.

Desde el 2 de agosto en las salas de cine, “Hobbs & Shaw” ha recaudó solo en Estados Unidos US$ 60.8 millones mientras que a nivel internacional logró obtener US$ 180 millones.

Pese a estos montos, se trata del estreno con menos ingresos para una película proveniente de la franquicia “Fast & Furious” desde “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”, la cual en 2006 obtuvo solo US$ 62,514,415 millones.