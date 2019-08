Doctor Doom: guion de la película está terminado ¿Cuándo empieza a grabarse?

Después de la venta millonaria de Fox por parte de Disney, el productor de la serie Legion, Noah Hawley empezó a trabajar en el guion de la película que cuente el origen del Doctor Doom.

En una nueva entrevista Hawley reveló que tiene lista la historia del villano de Los 4 Fantásticos. Sin embargo, el futuro de la película es incierto.

Hawley comentó sus planes en una entrevista al portal Deadline, donde comentó que a pesar que ha terminado el guion del Doctor Doom, la fusión entre Fox y Disney ha dificultado el comienzo de las grabaciones.

Indicó que el futuro de la película depende de la decisión de los directivos de Marvel Studios, algo que quizá sea difícil ya que la cinta sobre el villano no estaría entre los planes de Kevin Feige.

“Quiero decir, en qué está ahora (el proyecto) es que la película terminó y Legion terminó y me tomé un poco de tiempo libre porque alguien me dijo que existía esta palabra ‘vacaciones’, lo que significa que no trabajas, lo que sonaba realmente interesante para mí”, dijo Hawley.

“Pero ya sabes, necesito volver a ellos (Marvel Studios) y anunciarles que me encantaría hacerlo y averiguar si eso es posible. Ya sea que tengan o no un plan establecido sobre qué hacer con esos personajes o si están abiertos a mi tipo de visión sobre qué hacer con esos personajes. Pero ahora me toca a mí presionarlos, lo que haré tan pronto como salga por aire”, finalizó.

Estas declaraciones aún ilusionan a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que desea que Doctor Doom se una a la larga lista de villanos de Marvel Studios.