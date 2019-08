Cadyman: comenzó la producción del remake de terror

El remake de Candyman llegará pronto a los cines. La nueva película escrita y producida por Jordan Peele, será dirigida por la cineasta Nia DaCosta ( Little Woods ).

Candyman será el remake de la película en 1992 de Bernard Rose, originalmente basada en el cuento de Clive Barker "The Forbidden".

La película se rodará por completo en Chicago y presentará varios lugares conocidos de la ciudad, incluido el vecindario donde comenzó la leyenda: el North Side, donde alguna vez estuvieron los proyectos de vivienda Cabrini-Green.

El actor que participó en ‘Aquaman’, Yahya Abdul-Mateen II será el fantasma del garfio, quien es invocado cuando alguien dice su nombre varias veces en un espejo.

Universal Pictures distribuirá Candyman a nivel mundial. La fecha de lanzamiento en los cines está programada para el 12 de junio de 2020.

DC Comics: ¿Marlon Wayans será Plastic Man?

Durante una entrevista con Screen Rant sobre su nueva película Sextuplets, a Wayans se le preguntó sobre qué personaje cómico le gustaría interpretar y respondió, Plastic Man.

"Me encantaría interpretar a Plastic Man. Creo que él trabaja con el conjunto de habilidades cómicas que tengo, en términos de cómo soy físico, soy flexible. Y creo que sería genial hacerlo. Lo bueno de Black Panther es que es un superhéroe negro, ¿verdad? Pero a veces es divertido hacer algo.

Como, no pensarías que Plastic Man era un hombre negro, pero no es negro, es solo que es plástico. Creo que sería divertido para mí, porque sé que tengo que agregarle mi humor. Los únicos dos superhéroes que realmente quise interpretar fueron Plastic Man y La Máscara. Esas son las dos películas de superhéroes que me encantaría interpretar", expresó Wayans