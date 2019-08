Avengers Endgame: ¡Tobey Maguire entra en acción! Peter Parker ayuda a derrotar a Thanos

Hace algunas semanas vimos a Tobey Maguire ingresar a la casa de Wanda y Vision en Civil War. El video “explotó” en las redes sociales, volviéndose un boom entre los fanáticos de Marvel, quienes vieron al primer Spider-Man en el UCM. Si creías que eso era todo, estás equivocado.

Ahora ha aparecido fragmento de Avengers: Endgame, donde Tobey Maguire hace su aparición ante la sorpresa de todos los fanáticos. El encargado de realizar estos videos es @Rubiksedits, quien ya realizado más de un fan made donde el primer Spider-Man pudo haber entrado en películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

A continuación podrás ver el video de Tobey Maguire en Avengers: Endgame.

En la escena podemos ver a Capitán América decirle a Carol Danvers que necesitan transportar el Guantelete de Nanotecnología hacia la camioneta. En la película real la capitana le pide a Tom Holland que le de el objeto para poder llevarlo, sin embargo, en la edición es Tobey Maguire quien aparece por los portales.

Tobey Maguire en el UMC. Foto: @Rubiksedits

Tras interpretar al héroe arácnido en tres oportunidades, el actor se alejó completamente del mundo de superhéroes. Hubieron momentos donde parecía que iba a regresar, sin embargo, nunca dio una respuesta clara sobre esto.

“Simplemente no tengo una mentalidad de ‘quisiera o no quisiera”, dijo. “Simplemente haré lo que sea... lo que sea que venga a lo que me sienta llamado, que pueda o no caber en cualquier tipo de caja”.

Incluso, los fanáticos pidieron que realicen el live action del Spider-Verse, donde no solo aparezca Tom Holland y Tobey Maguire, sino también Andrew Garfield. Los tres actores que protagonizaron a Spider-Man en diferentes años.

¿Qué tal te pareció el video de Avengers: Endgame? ¿Te hubiese gustado verlo más minutos?