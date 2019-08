Once Upon a Time in Hollywood: la conmovedora reacción de la hermana de Sharon Tate con la película

La trayectoria de Quentin Tarantino no ha dejado de ascender y con la nueva entrega Once Upon a Time in Hollywood, está generando gran acogida por todos los fanáticos. Sin embargo, no todos están felices por la película.

Ya se sabía la reacción de Polanski, al enterarse de que el cineasta incluiría la muerte de su esposa, Sharon Tate, pero ahora la hermana de la fallecida, Debra Tate, se pronunció al respecto y se reunió con Tarantino para evitar que el film se estrenara el mismo día en que la actriz fue asesinada por el grupo llamado “La Familia” liderado por Charles Manson.

El director invitó a Debra para que vea una de las escenas más emotivas de la película, resultando solo hacer romper en llanto a la hermana de la actriz asesinada. “Ella me hizo llorar porque sonaba como Sharon. El tono en su voz era completamente de Sharon, y me conmovió tanto que grandes lágrimas comenzaron a caer. La parte delantera de mi camisa estaba mojada. De hecho, volví a ver a mi hermana casi 50 años después” manifestó Tate a Vanity Fair.

No fue hasta que Debra vio toda la cinta de Once Upon a Time in Hollywood, para darse cuenta del enfoque que Tarantino le dio a Sharon en la historia, “Lo que más me conmovió: no era que Leo y Brad fueran estrellas de cine tan famosas. Era Margot, y quién era ella y sus cualidades, y el potencial para ubicar a Sharon y realmente dárselo a una audiencia. Ella era tan dulce y amable, inteligente y más ligera que el aire en todos los sentidos y Margot hizo un hermoso trabajo al retratar eso”