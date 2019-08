¿Superará a Heath Ledger? Joker es nomidada como mejor película en el Festival Internacional de Cine de Venecia

Joker, película protagonizada por Joaquin Phoenix, será sin duda uno de los mayores éxitos de DC Comics. Según cuenta los críticos que han visto la cinta, la actuación de Phoenix demuestra su impresionante talento interpretativo.

Según informaron diversos medios internacionales, Joker ha sido nominada como mejor película el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2019.

Aunque las películas sobre superhéroes no aparecen en este tipo de eventos, el filme dirigido por Todd Phillips ha llegado para romper esta tradición.

¿De qué tratará Joker?

La cinta mostrará parte de la vida de Arthur Fleck, un comediante cuya vida profesional no es estable, esto junto a sus problemas personales lo orillarán a un espiral de locura, que lo lleva a tomar la identidad del Joker, el antagonista de Batman.

El filme terminó sus grabaciones a principios de 2019 y mostró su primer avance, el cual ha sido elogiado por la crítica y los fanáticos del personaje.

Tráiler de Joker

Primeras proyecciones pronostican nominación al Oscar para Joaquin Phoenix

Durante una entrevista con Variety, el director artístico del festival, Alberto Barbera, reveló que el director ‘presionó’ para que Joker formara parte del programa de competencia, ya que inicialmente Warner Bros. quería presentar la película fuera del certamen como ya lo había hecho con A Star Is Born y Gravity.

“Sí, como de costumbre (Warner Bros.) dijo que quería estar en una situación más protegida”, señaló Barbera. “Pero entonces Phillips dijo: ‘No me importa si corro el riesgo de no ganar ¿Por qué no debería competir cuando sé lo que tenemos en nuestras manos?'”

La nueva cinta del villano más popular de DC no estará basada en ningún cómic, ya que según Phillips, es una historia independiente.

Teaser de Joker