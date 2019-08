Bambi tendría un remake live action

Disney continúa realizando remakes de sus clásicos animados. Después de realizar live action de El Libro de la Selva, Aladdin, Dumbo y El Rey León, parece que el turno le llegará al cervatillo más conocido del cine.

Así es, se trata de Bambi, una de las películas más desgarradoras de la animación, estaría entre los planes de Disney para llevarlo nuevamente a la pantalla grande.

Según informa el portal We Got This Covered, la película estrenada en 1942 podría tener un live action. La razón sería las cifras millonarias que recaudaron Aladdin y El Rey León, más de 1000 millones de dólares cada una.

Además, se sabe que la producción de Bambi llegaría después del estreno de Mulan y La Sirenita. Solo queda esperar que Disney confirme esta noticia, la cual podría llegar en el próximo D-23, convención en donde se presentan todas las novedades que Disney lanzará en los próximos meses.

¿Qué es la D-23?

La organización es conocida por la exposición que lleva a cabo cada dos años, la D23 Expo. El nombre D23 llega de la letra de D de Disney y el número 23 para 1923, año en que Walt Disney fundó la compañía.

En la convención se presentan proyectos exclusivos, tiendas con productos de colección y souvernirs, presentación y participación de diferentes personalidades de Disney, etc.