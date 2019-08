One Piece: ¡Luffy muestra su sentido arácnido! Técnica igual a la de Spider-Man

Desde que se estrenó el arco de Wano, los fanáticos de One Piece están más que felices, no solo por la calidad de animación, sino por la historia en particular. Sobre todo, por la evolución del personaje principal, Monkey D’ Luffy, quien evolucionó su Haki tras la pelea con Katakuri.

De los tres Hakis que existen en el mundo de One Piece, Kenbunshoku Haki, Busoshoku Haki y Haoshoku Haki, es el primero que Luffy llegó a entrenarlo, siendo capaz de lograr ver el futuro. Sin embargo, el último episodio nos mostró al pirata usándolo como el sentido arácnido.

El último capítulo 897 de One Piece se puede ver a Luffy usando el Haki de Observación (Kenbunshoku Haki), de la misma manera en que Spider-Man usa el sentido arácnido para sentir el peligro mucho antes de que ocurra. De esta manera, se encuentra preparado y actúa de inmediato.

Cuando Luffy se encuentra con Zoro, se puede ver que a lo lejos se está acercando Hawkins, subordinado de Kaido y pirata de la Peor Generación. En ese momento, los ojos del Mugiwara parpadean con una luz roja, haciendo que este voltee para ver llegar al enemigo.

De igual manera funciona el sentido arácnido de Spider-Man, tanto en los cómics como en las películas. Es una especie de cosquilleo, haciendo que se paren sus bellos de la piel, el cual le advierte de dónde proviene el peligro.

Tal cual hemos visto en One Piece, Luffy ya ha aprendido a usar bien el Haki de Observación y es capaz de lograr ver el futuro en diferentes ocasiones, sin la necesidad que se active de manera aleatoria.

