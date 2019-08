“Había una vez… en Hollywood”: cinta de Quentin Tarantino se estrena este jueves 15

Con una producción original en un paisaje dominando por secuelas y superhéroes, el nuevo film de crimen y misterio “Once upon a time in Hollywood” (“Había una vez… en Hollywood”) del reconocido director Quentin Tarantino ingresará a la cartelera nacional este jueves 15 de agosto y tendrá su estreno comercial en todas las cadenas de cine en el Perú.

“Once upon a time in Hollywood” contará con un elenco único compuesto por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Danning, Al Pacino, entre otros reconocidos talentos, el film viene cosechando excelentes críticas en todo el mundo.

Con 1969 como contexto, Tarantino se dio a la tarea de recrear la época y el sitio de sus años formativos, cuando absolutamente todo Estados Unidos, la ciudad de Los Ángeles, el sistema de estrellas en Hollywood, incluso las mismísimas películas, se hallaba en un punto de inflexión y nadie tenía idea de dónde podrían caer las piezas en suspenso. Todo esto no es muy distinto de los cambios que hoy por hoy espolean a la industria hollywoodense.

En el corazón de esta situación la trama se centra en la vida de Rick Dalton, un actor televisión, y su doble Cliff Booth, quienes se embarcan en una odisea para hacerse un nombre en la industria del cine por la época de los asesinatos de Charles Manson en 1969, en Los Ángeles.

La cinta “Once upon a time in Hollywood” tiene todas las marcas distintivas de una creación de Tarantino, una historia completamente original, con personajes frescos, presentada con una osada y valiente técnica, su novena producción supone una ruptura y una innovación para el escritor/director.

“Once upon a time in Hollywood” (“Había una vez... en Hollywood”) llegará a las salas de cine este jueves 15 de agosto.