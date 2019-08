Avengers Endgame usa el opening de Shingeki no Kyojin y el resultado asombra a fans

¿Lo que todo fanático esperaba se hizo real? Capaz y creías que no lo necesitabas, sin embargo, sabemos que no es así. Dos mundos se acaban de unir para dar vida al video perfecto. ¿De cuáles estamos hablando? Avengers: Endgame y Shingeki no Kyojin (Attack on Titan).

Lo que caracteriza a los animes son los opening, los cuales son una apertura que se entona al principio de cada episodio y muestra alguna de las escenas que se desarrollará en cada arco. Estos son muy populares, por lo que los fanáticos suelen cantarlos y quedarse fascinados con ello.

En esta oportunidad, una página de Facebook compartió un curioso video, donde se pueden ver escenas de Avengers: Endgame con la música de fondo de la segunda temporada de Shingeki no Kyojin.

A continuación podrás ver el opening de la película de Marvel.

La canción que se puede escuchar de fondo se llama Shinzou wo Sasageyo y pertenece a la segunda temporada de Shingeki no Kyojin. Te dejamos el video a continuación para que puedas entender de dónde proviene.

En el video de Avengers: Endgame podemos ver las mejores escenas de la cinta, sobre todo de los últimos minutos donde empieza la pelea final contra Thanos. En los costados aparecen los créditos y nombres de los actores que aparecen en la película.

Avengers: Endgame se ha colocado como en el primer lugar de la taquilla mundial, superando a Avatar. Por otro lado, Shingeki no Kyojin es uno de los animes más populares del mundo, cuenta con tres temporadas y ya se ha confirmado una cuarta.

