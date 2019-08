One Piece 897: ¡Luffy y Zoro se reúnen! Piratas se enfrentan a Hawkins [RESUMEN]

Tras haber finalizado el especial del filme ESTAMPEDE, al anime de One Piece regresa al arco de Wano. Con Otama enferma y Luffy en apuros, el episodio 897 nos muestra una nueva aventura del pirata, quien se encontrará con su sub teniente, Roronoa Zoro. Sin embargo, no la pasaran tan bien que digamos.

Recordemos que en el capítulo anterior, Otama cayó enferma tras beber el agua envenenada de los pozos, luego de haberle dado su almuerzo a Luffy. Tras haberle contado que Ace murió y no podrá volver a Wano para cumplir su promesa, decide cuidar de ella.

Resumen completo ONE PIECE 897

El episodio de esta semana, titulado “¡Salva a Otama! ¡Sombrero de paja, rebotando por el yermo!", empieza con Luffy decidiendo llevar a la pequeña a un doctor para que le cure. El maestro de Otama le cambia la ropa y le coloca un kimono para pasar desapercibido.

El pirata agarra una espada llamada Kitetsu, una Espada de Grado. Mientras va de camino con la pequeña, se topa con el perro león y se sube a su lomo. La pequeña Otama se despierta para decirle mentiroso pues no le cree que Ace esté muerto.

En otra toma, vemos a Zoro cocinando la carne de los diversos animales que se encuentran en el páramo. Sin embargo, escucha como unos bandidos están persiguiendo a una mujer y, en un abrir y cerrar de ojos, los derrota. Luffy llega a ver esto y se emociona al ver de nuevo a su amigo.

Tanto capitán como vice capitán se encuentran después de dos largos años y mientras se ponen al día, uno de los piratas de la Peor Generación, Hawkins, les da el alcance. Al final de One Piece 897 vemos que él se ha convertido en un soldado de Kaido y la pelea está a punto de estallar.

Adelanto ONE PIECE 898