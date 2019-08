Amanda Seyfried rechazó ser Gamora en GOTG, ¿cometió un gran error?

¿Se habrá arrepentido de haber rechazado el papel? De haber dicho que sí, ahora habría marcado historia y quedaría en el recuerdo de Marvel, sin embargo no fue así. Por otro lado, Zoe Saldana demostró ser capaz de asumir el papel y ser una referente en el UCM.

En una reciente entrevista con MTV, la actriz Amanda Seyfried, reveló que pudo haber interpretado a un personaje en Marvel Studios, para ser más específicos, ser Gamora.

“Rechacé un papel de superhéroe una vez y no han vuelto a llamar desde entonces” fueron las palabras de la estrella de Mamma Mia! y Mean Girls. “Y fue una gran aventura. No me arrepiento porque no quería ser verde durante seis meses al año”.

Amanda cuenta que su hija vive obsesionada con el mundo de superhéroes, “una parte de mí desea haberlo hecho, pero la otra parte es como ‘tenía una vida que vivir’ y no creo que hubiera sido feliz”.

Si bien no confirmó que Marvel Studios se comunicó con ella para ser Gamora en Guardianes de la Galaxia, por haber dicho que no quería vestirse de verde, se puede interpretar que sería la heroína. Según los informes, Olivia Wilde y Gina Carano también fueron tanteadas para interpretar al amor de Star-Lord.

El personaje de Gamora se encuentra en un momento clave, pues en Avengers: Infinity War murió a manos de Thanos, sin embargo, en Avengers: Endgame, su versión alternativa de 2014 se encuentra vigente y podría aparecer en la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia.

