Baywtach tendrá documental con el reparto original

View this post on Instagram

‘Baywatch’ ganhará documentário com David Hasselhoff De acordo com o The Wrap, os cineastas Matthew Felker e Brian Corso estão desenvolvendo um documentário sobre ‘Baywatch‘ com a presença de vários membros do elenco. Entre os confirmados estão David Hasselhoff, Nicole Eggert, David Chokachi, Alexandra Paul, Erika Eleniak, Gena Lee Nolin Hulse, Jason Simmons e Jeremy Jackson. ‘Baywatch: O Documentário‘ vai mergulhar no impacto cultural do série entre 1989 a 2001, além do filme de 2017 estrelado por Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, e Zac Efron. A produção deve começar até o mês que vem através da Red Button Films e da Anti-Social Hero, sob o comando de Felker e Corso, ao lado de Nicole Eggert. ‘Baywatch‘ acompanha os salva-vidas que patrulhavam as praias do condado de Los Angeles e, segundo o Livro Guinness, foi a série de TV mais assistida no mundo com mais de 1,1 bilhão de telespectadores em 142 países no ano de 1996. #ALEXANDRADADDARIO #BAYWATCH #BELINDAPEREGRIN #CHARLOTTEMCKINNEY #CINEMACON #DAMIANSHANNON #DAVIDHASSELHOFF #DWAYNEJOHNSON #IZABELGOULART #JOHNMORRIS #KELLYROHRBACH #MARKSWIFT #MATTBRODYMITCH #BUCHANNON #PAMELAANDERSON #PRIYANKACHOPRA #SEANANDERS #SETHGORDON #ZACEFRON #XCONCOMICS