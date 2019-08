Marvel: ¿Netflix estrenará Endgame e Infinity War en su plataforma de streaming?

Avengers: Infinity War se estrenó en abril de 2018 y, semanas después, se confirmó que Netflix cerró un acuerdo con Marvel y Disney para transmitir la película en su plataforma streaming. Desde ese momento, los seguidores del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) han podido disfrutar de las aventuras de los vengadores.

La quinta película de los héroes, Avengers: Endgame, se estrenó este año y con tan solo unos cuantos meses, logró apoderarse del primer lugar de la taquilla mundial. Entonces, salta la pregunta, ¿Netflix estrenará la última cinta de los vengadores? Resaltemos que Infinity War solo se encuentra disponible en Estados Unidos.

En primera instancia, la respuesta es no. Tanto Netflix como Disney rompieron acuerdos, más que todo por que esta última estrenará su propia plataforma de películas y series llamada Disney+, la cual tiene como fecha de estreno 12 de noviembre del presente año.

En dicha plataforma, Disney presentará todas las películas y series que ha realizado hasta la fecha, las cuales incluyen los filmes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Incluso, cuando Disney+ se estrene en Estados Unidos, tendrá Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame al mismo tiempo.

Cabe resaltar que, en la actualidad, Netflix de Estados Unidos solo tiene tres películas de Marvel: Black Panther, Avengers: Infinity War y Ant-Man and the Wasp; mientras que en América Latina aún puedes disfrutar de Avengers: Age of Ultron, Avengers; Iron Man, Captain America: First Avenger, GOTG, Ant-Man, Iron Man 2 y 3, Thor 1 y 2 y Captain America: Civil War.