Marvel: ¡Arrepentido! Daniel Radcliffe desiste de ser Wolverine en posible remake [VIDEO]

Con ‘reboots’ y remakes de moda por estos días en Hollywood, Daniel Radcliffe ha revelado por qué no buscará más obtener el papel de Wolverine.

Personaje interpretado por varios años por Hugh Jackman, el mutante con garras está actualmente en el limbo después de los eventos de Logan de 2017. Es por eso que hace unos meses atrás, Radcliffe comentó en una entrevista que le gustaría encarnar al personaje, lo que ocasionó gran revuelo entre los fanáticos.

En conversación con Yahoo Movies UK, Daniel Radcliffe aclaró su situación en torno a su búsqueda por ser Wolverine: “En realidad era una broma. Llegué a mi próximo trabajo a Australia y la gente decía, '¿entonces serán Logan? Y yo estaba como no, no, no, eso fue una broma”, explicó.

Daniel Radcliffe y la vez que afirmó le gustaría ser Wolverine

Además, dijo que no se sentiría cómodo en hacer remakes de las películas que ama. “No me gustaría ver ni hacer 'reboots’ de películas que me fascinan. Ciertamente no creo que me gustaría estar en uno de ellos”, agregó.

Queriendo tomar esta situación con humor, Radcliffe si admitió que posee una característica especial y el cual sería perfecto para interpretar a Wolverine: “Esto pasa en los cómics: él está destinado a ser súper bajo y yo lo soy", dijo entre risas.

Y aunque no está ansioso por protagonizar una película de X-Men, aprecia el trabajo que se viene realizando en pantalla grande.