One Piece manga 952: Revista se toma su descanso semanal, ¿cuándo sale el nuevo capítulo?

Justo cuando el anime de One Piece entró en el momento más épico de la saga de Wano, el manga entra en un descanso. Para los que estaban esperando leer el episodio semanal, les traemos una mala noticia. El manga 952 no será publicado como corresponde.

¿A qué se debe esto? La revista donde se publica One Piece, Shonen Jump Magazine, no se publicará debido a que se está celebrando un feriado en Japón. Por este motivo, el capítulo 952 del manga de One Piece recién saldrá el próximo 15 o 16 de agosto.

One Piece no es el único manga que no se publicará, sino que también están Black Clover 216, Boku no Hero Academia 239, Dr. Stone 117, Samurai 8: Hachimaruden 14, The Promised Neverland 146, Haikyuu!! 361.

ONE PIECE MANGA 951 RESUMEN COMPLETO

El episodio empieza con Orochi gritando sobre cómo es posible que hayan escapado los piratas, sin embargo, le hacen saber que los samurais de los Mimawarigumi están patrullando toda la capital de la Flor. Por otra parte, Sanji y Shinobu ven a los aliados en la prisión, a pesar de que son inocentes.

Nami se encuentra con Bepo y la tripulación de Law, quienes le mencionan que ha cambiado la imagen que usaban para formar aliados. En un flashback, vemos a Trafalgar ser capturado por Hawkins y le dice a sus nakamas que no le digan a los Mugiwara que está apresado.

En Ebisu, Kanjuro se lleva el cuerpo de Yasuei. En el camino a Kuri, Ussop y Robin ponen cara de “Ha!” para no ser descubiertos y en un puerto abandonado, Ashura le enseña a Kin’emon que tienen un barco capaz de transportar a miles de soldados a Onigashima.

Finalmente, en la isla de Kaido vemos a Big Mom comer bastante dulce, mientras es observada por King, Queen y Jack. Los tres se reclaman por la supervivencia de la Yonkou, quien mira a King y le dice que se una a su tripulación pues le faltan tres razas a su país y una de ellas es él.

Al final del manga 951 de One Piece vemos a Kaido, quien ordena que le quiten las esposas a Kaido. Ambos chocan sus espadas y se parte el cielo, mientras todos ponen caras de sorprendidos, incluso la misma isla Onigashima.

¿Qué año salió One Piece?

Escrita e ilustrada por Eiichiro Oda, One Piece se serializa en la revista antológica de manga Weekly Shōnen Jump desde el 19 de julio desde 1997, en la edición #37 de dicho año.,​ Los capítulos se compilan en volúmenes llamados tankōbon publicados por Shueisha desde el 24 de diciembre de 1997.

¿Dónde se encuentra el One Piece?

El Nuevo Mundo es el lugar donde se encuentra la isla de Raftel, conocida como la última isla de Grand Line. Se rumorea que es allí donde se encuentran el legendario tesoro del Rey de los Piratas, Gol D. Roger, el One Piece, y la verdadera historia que se encuentra en el Rio Poneglyph.