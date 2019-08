La serie Loki cambiará los eventos históricos y creará el Multiverso en Disney+

Durante el viaje a Nueva York 2012 en Avengers: Endgame, Tony Stark (Robert Downey Jr) perdió el Tesseracto y cayó en manos de Loki (Tom Hiddleston), quien terminó escapando a quién sabe donde. Desde entonces, los fanáticos de Marvel se preguntan qué ha sido del Dios de las Mentiras.

En la pasada San Diego Comic Con 2019, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que a través de la plataforma de Disney+ se estrenará la serie de Loki. Así mismo, confirmó que regresaría Tom Hiddleston en su papel como el hermano de Thor y estará conectado con la Fase 4.

En esta oportunidad se han revelado nuevos detalles de la serie de Loki, pues están a punto de iniciar el rodaje. La información que se maneja en las diversas plataformas es que el Tesseracto que vimos en Avengers: Endgame también tendrá un papel importante.

Durante la última película de los vengadores, vimos a los vengadores viajar a través del Reino Cuántico, en esta oportunidad Loki hará lo mismo, sin embargo, causará todo tipo de estragos en toda la historia humana.

Avengers: Endgame estableció la regla que no se puede cambiar el futuro alterando el pasado, sino que se crea una nueva linea de tiempo. Es por ello que Loki, al viajar a diferentes años, creará nuevos universos alternativos, creando así el Multiverso que será tocado en la secuela de Doctor Strange.

La serie de Loki se estrenará en primavera del 2021 y estará entre WandaVision y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.