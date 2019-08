Keanu Reeves: ¡Fans lo querían! ‘La roca’ revela qué papel iba a realizar actor en Hobbs & Shaw

Entre Jason Statham, La roca e Idris Elba, Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw tiene la suficiente dosis de estrellas en la pantalla, pero ¿por qué no incluir también a Keanu Reeves?

Previo a las grabaciones de la película, rumores sobre que el actor de John Wick podría unirse al spin-off comenzaron a aparecer. Con actuaciones memorables en Toy Story 4 y Always Be My Maybe de Netflix, al parecer los productores de la cinta quisieron incluir a Reeves en la historia.

En Hobbs & Shaw, los protagonistas se enfrentaron a un ex-agente del MI6 convertido en terrorista llamado Brixton e interpretado por Idris Elba. Pero él le debía lealtad a un personaje más poderoso, el misterioso director de Eteon.

Tráiler de Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw

Durante todo el largometraje, este personaje apareció como una voz computarizada; algo que ocasionó que los espectadores rápidamente comenzaran a especular sobre su identidad, para muchos era la figura que iba interpretar Keanu Reeves.

En una entrevista con Screen Rant, Dwayne Johnson confirmó que Reeves estaba originalmente en negociaciones con la producción, pero nada llegó a un acuerdo favorable.

“Lo que hicimos al final fue dejar la siniestra voz sin rostro. Así que, por algún tiempo, las noticias en torno a Reeves lo daban con ese papel. Originalmente, Keanu era el objetivo. Estuvimos hablando y simplemente no encajaba creativamente. Él y yo hablamos, y lo entendí totalmente. Terminó siendo lo mejor, así que ahora hemos dejado su ingreso a Rápidos y furiosos abierto para un futuro", aclaró.