"Historias de miedo para contar en la oscuridad" consigue un rotundo 81% de aprobación

¡Debut a lo grande! El día de ayer se estrenó la última película del famoso director Guillermo del Toro, Historias de miedo para contar en la oscuridad. La cinta de terror está basada en uno de los libros, del mismo nombre, más vendido de todos los tiempos.

El sitio oficial de calificación, Rotten Tomatoes, acaba de anunciar el porcentaje de aceptación que recibió la película de Guillermo del Toro, superando las expectativas. Historias de miedo para contar en la oscuridad consiguió un rotundo 81%, dejando a más de un espectador con una buena impresión.

A continuación recopilamos las mejores opiniones de los especialistas que vieron la cinta de terror, así como el puntaje que obtuvo Historias de miedo para contar en la oscuridad.

Adam Graham - Detroit News

“La popular serie de libros de terror para niños de Alvin Schwartz cobra vida en “Scary Stories to Tell in the Dark”, una adaptación divertida y viva que rinde homenaje al original y logra equilibrar profundamente las risas y los sustos".

Tomris Laffly - RogerEbert.com

“Si bien no abre nuevos caminos, hay mucha diversión vintage para los niños que sienten los temores inminentes de la vida y viven para contarlo".

Robert Abele - Los Angeles Time

“Sin embargo, si no está de humor para mensajes o comentarios sociales, “Scary Stories” sigue siendo lo suficientemente fértil con sus desagradables accesos y sus risas para agregar a un legado de caos principal centrado en los niños que Del Toro claramente ama”.

Ryan Syrek - The Reader

“Utiliza juju de efectos especiales modernos para hacer que las ilustraciones de Stephen Gammell de la década de 1980 cobren vida. Aquellos criados en los libros ahora pueden compartir el trastorno de estrés postraumático con su descendencia, porque nada dice una familia como “¡Oh Dios, quítatelo!".

La cinta nos contara la historia en un pueblo de Mill Valley, donde durante generaciones, la sombra de la familia Bellows ha crecido enormemente. En su mansión al borde de la ciudad, Sarah, una joven con horribles secretos, convirtió su tortuosa vida en una serie de historias de miedo escritas en un libro que ha trascendido en el tiempo; historias que tienen la forma de volverse muy reales para un grupo de adolescentes que descubren este terrible libro.