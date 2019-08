Shang-Chi: ¿Jackie Chan como el Mandarin? Actor se uniría al UCM

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se encuentra en su Fase 4 y una de las películas que causó sorpresa entre el público fue la Shang Chi.

De acuerdo a una publicación compartida por Red Neihgbor en Twitter, la cual se dedica a divulgar detalles sobre las películas de Disney, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings podría contar con la participación de Jackie Chan como uno de los villanos principales de la cinta.

Miles de fanáticos del UCM se emocionaron al saber esta noticia y especularon que Chan tendría en papel estelar del Mandarín. Sin embargo, según la filtración el papel que tendría el actor es el de Zheng Zu alias Fu Manchu.

Este personaje es el padre de Shang-Chi y un villano en los cómics, cuenta con habilidades únicas en las artes marciales, además de tener vastos conocimientos en distintas disciplinas científicas.

Es así que desarrolló un suero con la capacidad de esparcirse en la atmósfera y tener control mental sobre las personas que lo aspiran.

Otro papel que tendría Jackie Chan sería un cameo, su personaje aparecería en la infancia de Shang Chi. Tendremos que esperar hasta el 12 de febrero de 2021 para que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se estrene y saber si Chan estará en la película.