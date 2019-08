Netflix: ¿Volverá Chris Redfield? Revelan más detalles de la nueva serie de “Resident Evil” [VIDEO]

Ya se conocía acerca de la nueva serie que está pensando en producir Netflix, basándose en la franquicia a base de los videojuegos de Resident Evil, sin embargo, aun no se revelan muchos detalles de dónde se influenciará la plataforma para su historia.

Según aclaró Deadline, la serie estaría involucrada más en la versión de los juegos, revelando más acerca de la Corporación Umbrella y situando el mundo destrozado por el Virus T.

Teaser de resident Evil- Netflix

Aunque no se descarta la posibilidad de que Netflix adapte una historia completamente original y con un contexto diferente, ya que todavía no se ha confirmado personajes no cabe dudas que a más de uno les gustaría ver a sus personajes favoritos darle vida a algún miembro de Umbrella, tal es el caso de Albert Weker o William Birkin.

Tampoco se descarta la posibilidad de Chris Redfield, quien encantó a más de uno con su protagonismo en todas las películas. Mientras tanto, la serie ya comenzó con su captación de personalidades, por lo que comenzará su rodaje muy pronto y solo es cuestión de tiempo para disfrutarla por fin en Netflix. Cabe recalcar que el nuevo reboot de la plataforma de streaming es meramente independiente de las sagas de las películas ya conocidas.