La casa de las flores 2: Lanzan adelanto de la segunda temporada [VIDEO]

Con la gran acogida que tuvo la primera temporada de “La casa de las flores”, Netflix no evitó sacar adelante una segunda entrega que fue más bien que recibida por los fanáticos.

El creador y director de la serie, Manolo Caro, anunció en su cuenta de Instagram un extracto de lo que sería la segunda temporada. En el video compartido, Paulina habla por teléfono con Diego Olvera, ex asesor financiero de las empresas de la familia, expareja del menor de los de la Mora, Julián, quien se llevó una gran cantidad de dinero que serviría para sacar de la cárcel al patriarca.

"No sé dónde te escondes ni que más quieres de nosotros. Tú sabes bien que ya no tengo dinero, pero lo que sí tengo son habilidades muy particulares. Habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú, gente que se mete con mi familia. Si regresas ahora y devuelves lo que te llevaste te perdonaré y olvidaré todo lo que hiciste, pero si no lo haces te buscaré hasta el cansancio. Te voy a encontrar y te voy a matar", afirma Paulina antes de cortar definitivamente la llamada.

Algo que no ha pasado desapercibido es la ausencia de Verónica Castro (Virginia de la Mora), quien ya no estará en la segunda temporada ya que solo firmó para la primera.

"Con el éxito de la serie, no te voy a mentir, se planteó reescribir y regresar el personaje. Pero decidimos ser honestos y terminar el personaje allí", afirmó la actriz.

Tanto los actores, Aislinn Derbez (Elena de la Mora), Darío Yazbek (Julián de la Mora), Arturo Ríos (Ernesto de la Mora), Juan Pablo Medina (Diego), Luis de la Rosa (Bruno) y Paco León (María José) serán los que regresen en la segunda temporada.