Sasuke Retsuden: ¡Se reveló! sale a la luz el secreto detrás del anillo de bodas de Sakura [FOTO]

Ya se reveló la boda, pero hay un detalle importante que no puede pasar desapercibido. Luego que el spin-off de “Naruto Shippuden”, “Sasuke Retsuden” se haya publicado, se obtuvo más información relacionada con el ninja y su relación con Sakura, donde se aprecia que no es tan frío como se pensaba, ya que sale a luz un curioso secreto sobre el anillo de bodas que Uchiha le dio a su esposa.

Resulta que al percatarse Sasuke que no hay una evidencia que demuestre su compromiso con Sakura, el ninja decide darle un anillo de matrimonio pero de una manera muy romántica y peculiar. Lo creó el mismo.

Fan-art de la escena del anillo de bodas entre Sasuke y Sakura

El personaje decidió usar su chakra en el dedo de su esposa y materializó el poder que se convirtió en arena, para luego transformarlo en plata. Pero lo más impresionante es que incluyó un rubí en la parte superior. Según la novela, Sasuke utilizó su Liberación de la Tierra para darle un acabo a los materiales y llegar a una piedra preciosa, al parecer se trata de un ninjutsu algo improvisado y por ello la forma del anillo salió un poco deforme.

Sin embargo, para la ninja médico, fue uno de los mejores gestos que pudo hacer su esposo. A pesar que no puede usarlo siempre debido a su cargo ya que no desea que interfiera con su trabajo, busca la manera de llevarlo en la mayor cantidad posible. No cabe duda que Sasuke ha mostrado otras facetas en esta novela y desea un lazo de unión con Sakura aunque no pueda estar siempre a su lado.