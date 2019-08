La referencia a Spider-Man de Tobey Maguire que pocos notaron en Far From Home

¡Las referencias no paran de aparecer! Hace poco más de dos meses se estrenó la segunda película de Spider-Man, Far From Home, donde vimos nuevamente a Tom Holland interpretando al héroe arácnido. Sin embargo, hubo un guiño tremendo al primer trepamuros, Tobey Maguire.

Con el pasar de los años, hay algunos fanáticos que consideran a Maguire como el mejor Spider-Man, quien bajo dirección de Sam Raimi, llegó a tener tres películas. Al no concretarse una cuarta, decidieron hacer un reboot con Andrew Garfield para después, ser actualmente Tom Holland.

Los fanáticos de Maguire se quedarán emocionados al enterarse que Spider-Man: Far From Home, la última película de la Saga del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), tuvo una pequeña aparición en esta cinta. ¿No lo crees? Aquí te mencionamos la referencia.

En el momento en el que Peter Parker (Tom Holland) decide no contestar la llamada de Nick Fury. Happy le dice que “nadie escapa de Fury”, en la parte de al fondo se puede ver un cartel de lucha libre que dice “Crush Hogan”. Este es el ‘easter eggs’ del que te estamos hablando.

¿Aún no la captas? El luchador es el mismo con el que peleo Spider-Man en los cómics. Sin embargo, cuando te acercas mucho más a la imagen y ves debajo del nombre, aparece otro nombre tapado pero legible, “Bonesaw Mcgraw".

¿Quién es este luchador? Protagonizado por ‘Macho Man’ Randy Savage, es el primer personaje que enfrenta Tobey Maguire en la popular jaula. Esto sucedió en la primera película de Spider-Man dirigida por Sam Raimi.

A continuación te dejamos el video donde pelean ambos en el ring durante 3 minutos.