Netflix : la protagonista de “The OA" lanza afligido mensaje luego de la cancelación de la serie

Tras la inoportuna cancelación de la serie original de Netflix, “The OA”, luego de dos temporadas, la cadena decidió que no va más. La noticia llegó de mala manera a los fanáticos que se habían enganchado con el programa de ciencia ficción.

No es la primera vez que Netflix cancela una serie original, tal es el caso de “Gypsy”, “Tuca”, “Bertie” y “One Day at a Time”, que no aseguraron la relación audiencia y costos de producción, lo que probablemente también fue el caso de “The OA”. Por ello, una de las creadoras y protagonista de la serie, Brit Marling decidió dar declaraciones al respecto a través de su cuenta de Instagram.

“Queridos fans de The OA: Algunos saben hasta el momento de leer esta carta que Netflix ha decidido no continuar con The OA. Zal y yo estamos profundamente tristes por no lograr terminar la historia. La primera vez que escuché la noticia tuve un ataque de llanto. Lo mismo pasó con uno de nuestros ejecutivos en Netflix quien ha estado con nosotros desde los primeros días cuando estábamos dibujando el sótano de Hap en el piso de nuestra oficina de producción en Queens. Ha sido un viaje intenso para todos los que trabajaron y se preocuparon por esta historia. Alguien me preguntó una vez en un panel, “¿por qué estás tan obsesionada con la ciencia ficción? No me había dado cuenta que estaba tan obsesionada, incluso más que la mayoría”.

Marling concluyó su mensaje afirmando que tal vez fue mejor que la historia de “The OA” no tenga un final.

“Tal vez, de alguna manera, está bien no concluir estos personajes. Steve Winchell estará suspendido en el tiempo en nuestra imaginación, evolucionando infinitamente, corriendo para siempre y finalmente llegando a la ambulancia y OA. No sé si eso sirve de consuelo, pero me hace sentir un poco mejor. A pesar de la cancelación, las dos primeras temporadas de The OA estarán disponibles en Netflix para el futuro cercano y probablemente a largo plazo. Si aún no lo has revisado, dale un vistazo”.