IT Capítulo 2: revelan la escalofriante escena donde usaron 17 000 litros de sangre falsa

“It” no solo ha causado una gran aceptación entre los espectadores, sino también llamó la atención del creador de la novela homónima de la cual se basaron, Stephen King, ya que según menciona el autor se supo manejar muy bien la historia que atrapó a todos con la película.

Si bien es cierto que la primera entrega tuvo sus escenas escalofriantes y algo sangrientas, la segunda parte promete más. En conversaciones con la actriz Jessica Chastain, que interpreta a Beverly Marsh en su versión adulta, comparó la película con otra de King, la cual llamó “Carrie con esteroides” .

“Pensé, si vamos a hacerlo, hagámoslo. Me encantan las películas de terror, amo a Carrie, y dije: Hagamos de ‘It: Capítulo 2’ una Carrie con esteroides. Y eso es lo que hicimos y literalmente me torturó porque no me di cuenta de que sería así toda la película”.

Así mismo, Chastain dio algunos detalles de una escena que promete ser la más sangrienta de toda la cinta, en la cual se utilizó nada menos que 17 034 litros de sangre falsa para hacerla ver más aterradora. “Un auténtico castigo para los glotones”, bromeó la actriz. “Todos los demás se sentían cómodos entre tomas, mientras yo me sentaba en un charco de sangre falsa azucarada”, finalizó.

Al parecer la actriz aparece en el tercer acto de “It: Capítulo 2” sale totalmente cubierta por esa sustancia que está elaborada parcialmente de azúcar, la cual no se puede calentar porque olería a vómito, esto trajo dificultades para Chastain quien tuvo que ser empapada en frío.

“Voy a decir algo y creo que voy a estar en problemas, pero lo voy a hacer. Puede ser un spoiler, pero en la película hay una escena que alguien dijo en el set que es la mayor cantidad de sangre que haya habido en una película de terror en una escena”, mencionó Jessica. “Al día siguiente estaba sacando sangre falsa de mis globos oculares”.

Tráiler de It: Capítulo 2 en español latino

A un mes de estrenarse la segunda parte, todos los fanáticos esperan con ansias más revelaciones de la continuación que hasta el momento está consiguiendo mayor acogida por sus impresionantes imágenes publicadas en los tráilers.