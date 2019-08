Iron Man: ¿Dominic Cooper será el nuevo Tony Stark?

Un nuevo Iron Man. Millones de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) recuerdan a Dominic Cooper como Howard Stark en la primera película del Capitán América estrenada en 2011.

El papel lo repitió en la serie de televisión Agente Carter. Años después, el actor John Slattery interpretó la versión mayor del personaje en Avengers: Endgame.

Con la muerte de Tony Stark, Cooper está decidido a abrir algunas vacantes en su agenda y no le importaría regresar al UCM para interpretar a un nuevo personaje, el cual podría ser Iron Man.

En una entrevista al portal ComicBook, Cooper dijo: "Me encantó ese personaje (Howard Stark). Me sentí muy honrado de haberlo interpretado y no me di cuenta de lo que estaba haciendo en ese momento, simplemente me encantó interpretarlo. Y también obtuvimos el programa de televisión derivado con él, y espero que haya una forma de que vuelva a existir en algún momento en el futuro. Es divertido. Su hijo (Tony Stark) sería un personaje bastante interesante para asumir ".

La aparición de Howard en Avengers: Endgame no es la última que veremos de él, ya que este año en la Comic-Con de San Diego supimos que aparecería en la próxima serie animada ‘What If’, que debutará en Disney+ donde interpretará una vez más a Howard.

“Me he mantenido en contacto con todos los presentes y hay cosas interesantes o perspectivas que podrían suceder, y como saben, en ese universo cualquier cosa podría suceder, creo que es por eso que se mantiene y sigue siendo tan emocionante porque continuamente sorprende y sucede algo inesperado”, finalizó el actor.