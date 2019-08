Supernatural: Sam y Dean lucharán por su “vida o muerte” en temporada final

¿Cuántas veces han muerto y resucitado a la siguiente temporada? Quizás hasta ya perdiste la cuenta, incluso creerás que Dean y Sam Winchester ya no le temen o sus vidas no corren mucho peligro. Sin embargo, no es así. La decimoquinta y última temporada de Supernatural enfrentará a los hermanos a una situación extrema de vida y muerte.

La serie más longeva de la cadena CW se encuentra de gira exactamente en estos momentos, por lo que el showrunner de Supernatural ha decidido declarar para la prensa lo que pasará con Sam y Dean. Ellos se enfrentarán a situaciones de vida y muerte “pero esta vez de verdad”.

La decimoquinta temporada se estrenará el próximo 10 de octubre y empezará justo donde terminó la anterior, “con nuestros protagonistas rodeados por un puñado de zombies”. Esta vez, la serie contará con tan solo 20 episodios, donde cada capítulo subirá la intensidad hasta el final.

El showrunner Ackles declaró que el final de la temporada de Supernatural dejará tranquilo a todos los fans, “quiero terminar de una forma en que se haga justicia a lo que hemos construido en los últimos 14 años y medio. Y el plan es hacer precisamente eso”.

Así mismo, Ackles reveló que le fue difícil digerir el final, “para ser honesto, tuve problemas al digerirlo. Me llevó un tiempo entenderlo. No me llegó por mi cuenta, tuve que hacer algunas llamadas telefónicas para conocer su opinión y les pregunté: ¿Cómo llego a esto?'. Me di cuenta de que estoy muy apegado a esto.”

La serie Supernatural, que tiene como personajes principales a Sam (Jared Padalecki) y Dean Winchester (Jensen Jeckles) estrenará su decimoquinta temporada el 10 de octubre a través de la cadena CW.