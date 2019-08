Attack on Titan: ¡Atentos! Nueva guía explicaría los grandes secretos del anime

Hace poco más de un mes la tercera temporada de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) dejó de emitirse, sin embargo, el manga aún sigue vigente. Algunos fanáticos no aguantaron las ganas y empezaron a leerlo, mientras que otros, prefieren esperar a que sea llevado a la pantalla chica.

Para los que se encuentran al día con el manga de Shingeki no Kyojin y no entienden muy bien qué es lo que está sucediendo exactamente en la trama, les tenemos una gran noticia. ¡Existe un libro guía para resolver todas tus dudas!

Por ejemplo, acá podrás saber exactamente qué sucedió o de qué se trata el misterio de los 2000 años, el cual se presentó desde el capítulo 1 del manga, así como desde el inicio del anime. Ahora, eso se acabó. Con esta guía podrás saber absolutamente todo de Shingeki no Kyojin.

La guía de Attack on Titan, publicado por la editorial Diapress, es un estudio a la obra de Hajime Isayama, la cual se enfoca en “analizar y abordar el trabajo del autor en función del contenido que se ha revelado”.

¿Qué temas tratará?

Eren y sus últimas decisiones, el nacimiento de la Facción Jaeger, los secretos del mundo conocido y, por supuesto, el famoso misterio de los 2000 años.

Es precisamente esta frase la que se leyó por primera vez en el título del capítulo 1 del manga de Shingeki no Kyojin, “Para ti, en 2000 años”. Esto se entiende como una dedicatoria y va dirigida a alguien que vivirá esta cantidad de tiempo después de los eventos que se están contando.

Si el año en el que empieza a desarrollarse Shingeko no Kyojin es el 845, ¿qué sucederá en el 2845?

