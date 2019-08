Millie Bobby Brown será Enola Holmes, la hermana menor de Sherlock Holmes

La pequeña Millie Bobby Brown, actriz que saltó a la fama con Stranger Things y Godzilla: Rey de los monstruos, ha sorprendido a todos sus fanáticos con el siguiente papel que interpretará. A través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía en la que se le puede ver convertida en Enola Holmes.

Bobby Brown protagonizará a la hermana adolescente de Sherlock Holmes en la adaptación cinematográfica de las novelas escritas por Nancy Springer. A continuación podrás ver la imagen de la actriz.

“Te quiero Enola”, publicó Millie Bobby Brown en su cuenta de Instagram, en la que se le puede ver con un cabello largo y un atuendo característico de esa época.

Millie Bobby Brown será Nolan Holmes. Foto: Instagram

Enola Holmes contará en su reparto con Henry Cavill (Superman y The Witcher) como Sherlock Holmes, Helena Bonham Carter (Ocean’s 8) será la madre de los hermanos detectives. Así mismo, estarán Fiona Shaw (Killing Eve), Adeel Akhtar (Los Miserables), Sam Claflin (Peaky Blinders), mientras que Harry Bradbeer (Killing Eve) detrás de las cámaras.

La adaptación de Millie Bobby Brown está basada en la saga de novelas Las aventuras de Enola Holmes, escritas por Nancy Springer. Está compuesta de seis libros: El caso del marqués desaparecido, El caso de la dama zurda, El caso del enigma de las flores, The Case of the Peculiar Pink Fan, The Case of the Cryptic Crinoline y The Case of the Gypsy Goodby.