Spider-Man FFH: la referencia a los ‘4 Fantásticos’ que solo los verdaderos fans notaron [VIDEO]

La San Diego Comic Con 2019 nos dejó más de una sorpresa, y no solamente nos referimos al anuncio de la Fase 4, sino también a los comentarios de Kevin Feige en torno a la película que Marvel tiene en cartelera, Spider-Man Far From Home.

De acuerdo al SEO, él confirmó que en la última película de Spider-Man hay una referencia hacia los ‘4 Fantásticos’. Eso sí, indicó que solo “los leales fans a los cómics podrían notarlo”. A un mes de su estreno, este ‘easter egg’ ha sido revelado en las redes sociales.

Al final de la cinta, donde Peter Parker recoge a MJ, estos se encuentran a una calle frente a la antigua torre Stark. Si vemos con atención, podemos leer: “no podemos esperar a mostrar lo que viene después”, acompañado de los números 1, 2, y 3, que termina con un signo de interrogación.

De acuerdo a los fans, los colores rojo (Antorcha Humana), amarillo (La Mole), Azul (Mr. Fantástico) y el signo de interrogación (referencia a la mujer invisible) serían una clara referencia a los personajes de Marvel; grupo que debería debutar en un futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Los 4 fantásticos: Antorcha Humana

Ahora, muchos pensaron que este ‘guiño’ era por la ‘Fase 4’ del UCM, pero la información ha tomado distancia a esta teoría, sobre todo porque si vemos la escena, notaremos que Peter parker y MJ están en la calle 41st de Library Way, a una cuadra de la antigua torre Stark, por lo tanto, el nuevo edificio que se está construyendo se ubica en la esquina de la calle 42 con Madison, lugar donde está el ‘Edificio Baxter’, la base de los ‘4 Fantásticos’, en los cómics.

Coincidencia o no, tendremos que esperar un par de años para saber de qué manera y sobre todo qué actores le darán vida a Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm y Ben Grimm.