IT: Capítulo 2: Stephen King escribió una escena inédita que no aparece en el libro

¡Será escalofriante! El escritor Stephen King, autor del libro IT (Eso), quedó fascinado con la primera adaptación (2007) que realizó Andy Muschietti, por lo que, en esta oportunidad, ha decidido apoyar a la producción con una escena inédita.

IT: Capítulo 2 llegará el próximo 5 de septiembre y estará ambientada 27 años después de la primera entrega. El club de Perdedores regresa a su pueblo natal, Derry, para acabar de una vez y por todas con Pennywise, el aterrador payaso que está acabando con los niñoz, una vez más.

Ahora último, el director de IT: Capítulo 2, Andy Muschietti, se confesó para el último número de la revista Total Film, donde contó que para él, dirigir la película fue “absolutamente increíble. Para mí sería impensable cuando tenía 12 o 13 años”.

En las mismas declaraciones, el director reveló que le envió el guión de IT: Capítulo 2 a Stephen King para que le diera el visto bueno, a lo que este le hizo varias anotaciones en el margen, además de inventarse una escena completamente nueva que no aparece en los libros.

Por otra parte, el escritor ha revelado en más de una oportunidad que no le gusta verse involucrado en las adaptaciones a sus libros, sobre todo porque no tiene ningún problema en admitir lo poco que le ha gustado. Sin embargo, con IT: Capítulo 2 fue diferente.

Hace poco se reveló la duración de la película, la cual será de 2 horas y 45 minutos, por lo que Andy contó que “cuando uno está construyendo el ritmo de la historia, todo lo que incluyes parece esencial para el argumento. Sin embargo, cuando tienes el montaje final y dura cuatro horas, te das cuenta que puedes prescindir de algunos elementos”.

“It Chapter Two” (It Capítulo 2) llegará a nuestros cines el próximo 5 de septiembre y tendrá, entre sus filas, a Jessica Chastain como Beverly Marsh, Peter Sarsgaard como Pennywise, James McAvoy como Bill Denbrough, Bill Hader como Richie Tozier, James Ransone como Eddie Kaspbrak, Andy Bean como Stanley Uris, Jay Ryan como Ben Hanscom, y finalmente, Isaiah Mustafa como Mike Hanlon.