Sonic, the Hedgehog: Jim Carrey duda si el rediseño fue una buena decisión

Luego de reiteradas críticas hacia el diseño de la nueva película del querido personaje azul, Sonic, la producción decidió darle un cambio en su aspecto para satisfacer a los fanáticos.

El rediseño del protagonista en “Sonic the Hedgehog” no es algo que le haya agradado del todo al actor Jim Carrey, quien interpreta al Dr. Robotnik, ya que en una gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión se le preguntó su opinión por los nuevos cambios de Sonic y no tuvo muy buenas opiniones al respecto.

"No sé exactamente cómo me siento acerca de que la audiencia participe en su creación, mientras está sucediendo", mencionó Carrey. “Tendré que ver qué implica eso, porque a veces uno encuentra que la conciencia colectiva decide que quiere algo y luego, cuando lo consigue, dice: ‘Está bien, solo lo quería. No me importaba'”.

Si bien esta medida calmó a los fanáticos, nada asegura que les vaya a agradar la película y mucho menos ir a comprarla, por lo que el actor mantiene su opinión acerca de que el público no debería intervenir en el proceso creativo de la producción.

Tráiler en español latino de “Sonic the Hedgehog”

“Te conviertes en un monstruo de Frankenstein en algún momento, ¿verdad?”, aseguró Jim Carrey. “Realmente no me preocupo por las cosas una vez que hice lo mío. No estoy súper preocupado por eso. Va a suceder como sucede. Va a ser algo bueno o malo”.

Carrey no se muestra muy preocupado por los resultados de la película, sin embargo, los nuevos cambios no solo trajeron más costos de producción sino el retraso de la cinta que se estrenará recién en febrero de 2020, aun así, para todos aquellos que alguna vez disfrutaron de las aventuras del personaje, no les vendrá mal darle una oportunidad.