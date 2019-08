Avengers Endgame: directores creen que Robert Downey Jr debería ser nominado al Oscar

Avengers: Endgame consiguió el primer puesto en la taquilla mundial, ha roto récord con la venta del formato digital en apenas horas y sigue cosechando múltiples éxitos. Sin embargo, van por más. Van por el premio mayor, los Oscar. Así lo hicieron saber Anthony y Joe Russo.

Los directores de la cinta de Marvel Studios revelaron que Robert Downey Jr dio una “actuación de calibre de premios” en su último papel como Iron Man.

PUEDES VER Dragon Ball Heroes: Hearts vence a Gokú Ultra Instinto en sinopsis de capítulo 15

Anthony y Joe Russo declararon para la revista Backstory donde indicaron lo siguiente:

“Lo que es increíble de Robert Downey Jr y su actuación, y creemos que es una actuación de calibre de premios, cuando mira a Benedict en ese momento, lo que ves en su cara y la forma en que simplemente baja los ojos y recibe la información, es porque sabe que él es la solución y la solución consiste en chasquear los dedos, va a morir”, indicó Joe.

Por otro lado, Anthony recalcó que Robert Downey Jr, tanto en Avengers: Endgame como en los once años de Marvel Studios, es el mejor actor de toda su generación.

“No hay duda de que Robert es el mejor actor de su generación y de lo que ha hecho en los últimos diez años. Que la actuación en el final del juego es una actuación profunda que conmovió profundamente a las personas, en todo el mundo, en una escala que creo que nunca antes habíamos visto. Entonces, si eso no merece una nominación, no sé qué sí lo hace".

Los Hermanos Russo creen que Robert Downey Jr. se merece un Oscar por su actuación en 'AVENGERS ENDGAME'.



pic.twitter.com/vvRxvWRADT — 𐋀 QuidVacuo #D23 𐋀 (@QuidVacuo_) August 4, 2019

Los directores revelaron que Stark comprendió la situación de su muerte desde Avengers: Infintiy War, donde tuvo una pequeña relación con Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), quienes según los Russo son “egoístas”, tuvieron que unir fuerzas.

La escena en la que llega a la Tierra y discute con el Cap es digna de cualquier nominación, y más sabiendo que la mitad fue improvisada.



Se te pone mal cuerpo de verlo en ese estado y discutiendo por lo dolido que está tras la perdida del chico como él le llama. pic.twitter.com/LtdspVCL0n — 𐋀 QuidVacuo #D23 𐋀 (@QuidVacuo_) August 4, 2019

¿Qué opinas? ¿Robert Downey Jr merece también un Oscar por su actuación en Avengers: Endgame?