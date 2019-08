¿Comandante Rogers? Chris Evans regresará a Marvel con nueva identidad

No cabe duda que Avengers: Endgame fue una de las películas más emotivas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ya que fue la despedida de tres de Los Vengadores originales.

Sin embargo, luego que Chris Hemsworth confirmara su regreso al UCM, lo mismo ocurriría con Chris Evans y su regreso como el Capitán América.

De acuerdo a un informe publicado en el portal web We Got This Covered, Marvel Studios desea retomar la historia de Steve Rogers como héroe en solitario.

La idea de la compañía es abordar la historia que tiene el primer vengador con Peggy Carter, la intervención de HYDRA en S.H.I.E.L.D y cómo devolvió cada una de las gemas del infinito.

El regreso del Capitán América podría darse en una nueva serie de Disney+ o la aparición del personaje en algunos capítulos de las producciones confirmadas como Falcon & Winter Soldier o Loki.

Ante la posibilidad del regreso de Chris Evans como Steve Rogers, los fanáticos recordaron una entrevista que tuvo el actor con la cadena ABC.

“Tuve 6 películas en mi contrato de Marvel. Después de enterarme de que la última película se dividiría en dos partes (Infinity War y Endgame) pude haber dicho que era todo, pero acepté por cuestiones narrativas. Me dijeron que querían introducir nuevos personajes y reivindicar a algunos existentes, no podían hacerlo en una sola película”.

Después de aquella declaración, Evans aseguró que no descartaría trabajar con Marvel Studios, algo que entusiasmó al público presente.

A pesar que hay esperanzas de ver al personaje en alguna serie de Disney+, los seguidores del UCM creen que el personaje podría regresas con la identidad del Comandante Rogers.

¿Quién es el Comandante Rogers?

El Capitán América luchó contra el villano chino Iron Nail, quién neutralizó el suero del Super Soldado en su cuerpo.

Esto hizo que Rogers envejezca rápidamente y se vuelva un anciano. Después de esto, nombra a San Wilson como su sucesor.

A pesar que el Comandante Rogers no puede pelear, continua como un miembro de Los Vengadores como director de operaciones.