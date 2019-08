It: chapter 2: Stephen King advierte que ha escrito una nueva y macabra escena para la cinta [VIDEO]

Stephen King podría no haber tenido ninguna participación en la adaptación de It de 2017, pero parece que el famoso autor de terror proporcionó algunas ideas para su secuela: el Chapter two este año.

De acuerdo a Vanity Fair, el director de It, Andy Muschietti dijo que después de enterarse que King aprobó la primera parte se sintió confiado y se comunicó con él mientras trabajaba en Chapter two.

“Fue increíble. Para mí, sería impensable cuando tenía 12 o 13 años comunicarme con él”. Aparentemente, King leyó un primer borrador de la nueva película, tomó algunas notas y sugirió agregar “una escena completamente nueva y aterradora” que sea original de la película. (Es decir, no aparece en la novela ni en adaptaciones anteriores).

Históricamente, Stephen King ha estado dispuesto a admitir cuando una adaptación de sus libros es buena o mala, por lo que su posición en cuanto a las nuevas películas de It, protagonizadas por Bill Skarsgård como Pennywise, sí sean de su agrado.

Tráiler de It: Chapter 2

Después del lanzamiento de la primera película, King le dijo a Variety que, aunque no trabajó en la película, sí la disfrutó: “No estuve involucrado en absoluto. Les deseé lo mejor en aquella ocasión. La he visto y es fabulosa".

It: Chapter Two tendrá la misma estética y emoción que la adaptación de 2017, pero se inclinará un poco más hacia el horror.

Fecha de estreno de “It: Capítulo 2”

Fecha de estreno de It 2 en Perú: jueves 5 de septiembre de 2019