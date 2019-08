Iron Man: filtran el primer póster oculto de la película [FOTO]

No cabe duda que el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tiene películas que son éxitos taquilleros. Sin embargo, a mediados de 2006 miles de personas creían que eran producciones destinadas al fracaso.

Esto ocurrió en la Comic Con de 2006, en donde Marvel Studios (qué aún no contaba con un nombre oficial) presentó su primer material exclusivo, un afiche promocional para su primera película; el filme que lo inició todo: Iron Man.

El póster fue diseñado como si fuera un cómic y se compartió en uno de los stands más concurridos de aquella Comic Con, pero la recepción no fue positiva.

Miles de fanáticos comenzaron a cuestionar y criticar el proyecto que aún no había iniciado, alegando que el arte conceptual de la película era un intento absurdo que no tendría éxito en los cines.

No obstante, la historia no les daría la razón, ya que Iron Man (estrenada en 2008 y protagonizada por Robert Downey Jr.) fue una película que tuvo un buen recibimiento del público y la crítica. Además, fue la base del UCM que tendría más de once películas a partir de aquel año.

Tráiler de Iron Man (2008)

Thor: Love and Thunder: ¿cómo Jane Foster se transforma en She Thor?

En los cómics el personaje es diagnosticada con cáncer, Thor al enterarse se vuelve su soporte durante las quimioterapias, hasta el momento en que pierde sus poderes en el evento ‘Original Sim’.

Esto ocurre cuando Nick Fury le susurra algo al oído y el Dios del Trueno se vuelve alguien no digno para portar el Mjolnir.

Después de algunos días, Jane Foster se encuentra con los dioses asgardianos y logra levantar el martillo, lo que le otorga los poderes de Thor.

Es así que decir ocultar sus poderes mientras aprende a usarlos de manera correcta.Sin embargo, se da cuenta que al usar estas habilidades, elimina la quimioterapia y lo que agrava el mal de Foster.