My Hero Academia: revelan primer tráiler para película ‘Heroes Rising’

El tan ansiado regreso de uno de los mejores animes del momento está cada vez más cerca. My Hero Academia (Boku No Hero Academia) estrenará la cuarta temporada de su anime en el mes de octubre, pero los miles de fanáticos con los que cuenta alrededor del mundo están a la espera de cualquier novedad con respecto a la franquicia que tanto ha llamado la atención del público otaku.

Previo al estreno de la cuarta temporada de My Hero Academia (Boku No Hero Academia), está programada para lanzarse en los cines de Japón, lo que será la segunda película del anime creado por Kohei Horikoshi, que llevará por título ‘Boku No Hero Academia: Heroes Rising’.

Hasta el momento no se tiene mayor información acerca de la trama de este nuevo film, pero se rumorea la aparición de un nuevo villano enviado por ‘One for all’, además de nuevas colaboraciones entre héroes. Es en medio de toda esta emoción que se ha revelado el primer tráiler para esta tan esperada película.

El avance de este film anime ha sido publicado a través de Youtube, en la cuenta oficial de ‘Toho Movie Channel’, que es la productora japonesa a cargo de este nuevo lanzamiento.

Heroes Rising

“¡Una historia imperdible llena de pasión! ¡En esta película, Deku, Bakugo, Ochaco, Todoroki y todos los demás miembros de la Clase A aparecerán! Aunque All Might fue admirado por muchos en todo el mundo, fue con un corazón triste que tuvo que renunciar a su papel de héroe como el Símbolo de la Paz. Debido a esto, una fuerza oscura que se movía detrás de escena, un villano llamado Nine que puede ser considerado el mejor villano hasta ahora ".

Narra la historia de un mundo donde de un momento a otro las personas empiezan a obtener diversos poderes, terminando así con más 80% de la población con algún tipo de poder. Sin embargo, aún hay casos de personas que nacen sin algún tipo de particularidad, es este el caso de ‘Deku’ el protagonista, quien pese a no tener ningún poder, luchará por convertirse en un héroe.

Mira aquí el tráiler de este nuevo film