Así se prepara Natalie Portman para ser Migthy Thor en “Thor: Love and Thunder”

¡Se prepara con todo! El regreso de Natalie Portman al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) fue anunciado hace unas semanas en la San Diego Comic Con 2019, donde Kevin Feige contó que la actriz será Mighty Thor en la cuarta entrega del Dios del Trueno, “Thor: Love and Thunder”.

Desde la segunda película, “Thor: The Dark World”, el personaje Jane Foster no volvió a participar en el UCM. Sin embargo, la sorpresa fue que no solo aparecería en la cuarta cinta, sino que ella portaría también el Mjolnir, convirtiéndose en una nueva Diosa del Trueno.

Desde entonces, los seguidores de Marvel Studios se preguntan, ¿cómo se va a preparar Natalie Portman? Simple. Leyendo cómics. Así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram, donde subió una historia en la que se le puede leer las obras de Jason Aaron.

Los cómics The Mighty Thor, que se publicaron en 2014, fueron escritos por Jason Aaron y servirán como base para que Taika Waititi lleve a cabo “Thor: Love and Thunder”. De esta manera Natalie Portman sabrá cómo su personaje Jane Foster se llega a convertir en la Diosa del Trueno.

El cómic The Mighty Thor narra cómo una Jane Foster, enferma de cáncer, descubre que es digna de portar el Mjolnir, sin embargo, esto tiene una contraparte pues cada vez que se convierte en la Diosa del Trueno, los efectos de la quimioterapia desaparecen.

“Thor: Love and Thunder” pertenece a la Fase 4 de Marvel Studios y tiene como fecha de estreno 5 de noviembre de 2021. La cuarta entrega marcará el regreso de Tessa Thompson como Valkyria, de quien se reveló que su personaje será LGTB.