La casa de papel: ¿Un enemigo del Profesor y la banda? Se revela nueva información de la cuarta temporada [VIDEO]

Con el final abierto que dejó la tercera temporada de “La casa de papel”, la actriz Itziar Ituño, ahora conocida como Lisboa, declaró en una entrevista de un medio italiano sobre su papel en la popular serie y además dio pequeños spoilers que podrán anticipar algunas dudas para la cuarta temporada.

“En la cuarta no sé qué va a pasar, si van a conseguir robar el oro o no. Eso no lo sabemos los actores todavía” manifestó la actriz en la entrevista publicada en el canal de Youtube, “Fanpage It”, el pasado 29 de julio. “Sí es cierto que la parte de la policía va a estar muy dura y van a tener que resistir. Va a haber mucho drama dentro de la banda”, agregó.

Además la actriz recalcó, “No lo van a pasar muy bien en la cuarta temporada. Van a tener un gran enemigo ahí, dentro del banco”, esta información causó grandes dudas y posibilidades, siendo una de ellas la de un infiltrado dentro de los rehenes, en este caso Belén Cuesta, que generó sospechas por algunas escenas donde aparece por varios segundos y a pesar de no tener ningún diálogo, ya está dentro de las curiosas teorías creadas por los fanáticos.

Otra opción es la de un enemigo de la banda, alguien capaz de pensar y analizar con tanta certeza como el Profesor y que tal vez, ya sepa el plan para robar el oro. Sería el caso de la inspectora Sierra y su posible relación con Tatiana, si ambas logran ser la misma persona, se las pondría difíciles a los atracadores y con pocas posibilidades de salir invictos del banco.

Entrevista a Itziar Ituño

A pesar de los posibles desenlaces, Ituño reveló que ahora mismo se encuentran rodando la cuarta temporada. “En realidad no hemos parado, hemos hecho la tercera y hemos grabado la cuarta, todo seguido. Son dieciséis capítulos”, reveló la española. “Creo que estaremos por el catorce o quince”, esto indica que están muy cerca de terminar la cuarta temporada y así poder apreciar el siguiente año qué es lo que pasará con los queridos personajes de la serie.