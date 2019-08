Doctor Strange and the Multiverse of Madness: Eva Green interpretaría a Nightmare, antagonista de la película

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, es una de las películas más esperadas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), a pesar que no se sabe cual será la trama si se confirmó que será la primera película de terror de Marvel Studios.

La cinta pertenecerá a la Fase 5 y a pesar que no se sabe con quién se enfrentará Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), las especulaciones han empezado a rondar en distintos foros.

Se cree que uno de los antagonistas de la secuela de Doctor Strange será el poderoso Shuma-Gorath. Sin embargo, el portal web HN Entertainment, indicó que Nightmare sería otro de los villanos, el cual estaría interpretado por Eva Green.

Esta no sería la primera vez que hay un cambió de genero para un personaje, ya que Nightmare es hombre en el cómic. Marvel apostó por este cambio como pasó con Ancient One (Tida Swinton).

Eva Green, de 39 años, es recordada por sus interpretaciones en Casino Royale, Euphoria, 300: Rise of a Empire y Dumbo.

¿Quién es Nightmare?

El personaje fue creado por Stan Lee y Steve Dikto. Es considerado como el gobernante de una dimensión de ensueño en donde los seres humanos son llevados mientras duermen.

Este villano es uno de los principales enemigos de Doctor Strange. Cuenta con la habilidad de absorber los poderes psíquicos y entrara en los sueños de las personas para torturarlas y asesinarlas. En varias oportunidades fue capaz de entrar en la mente de Stephen Stranger para tratar de vencerlo.