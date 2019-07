Black Panther 2: Namor tratará de conquistar Wakanda en la película de Marvel [VIDEO]

Si la primera película de Black Panther de Marvel nos mostró algo, fue que el legado trasciende más allá de las personas. Fueron muchos los reyes wakandianos que portaron el traje de ’Panteras Negra’, pero el actual rey T’Challa tendría que representar una amenaza nunca antes vista en el reino africano de Wakanda.

Sobre la película de Ryan Coogler, fue T’Challa de Chadwick Boseman quien se convirtió en el protector de Wakanda, evitando que su primo Erik Killmonger tome el poder y re insertando a M’Baku y su tribu en el círculo político del reino. Pero eso no significa que los problemas hayan terminado todavía.

Desde el portal We Got This Covered se informó que Black Panther 2, actualmente sin título, se encuentra en la fase de preproducción y, aunque los detalles sobre el filme son bastante escasos en este momento, se les ha confirmado que la trama principal girará en torno a Wakanda siendo asediada por otro gobernante que busca tomarla bajo su control.

“Según nuestras fuentes, los mismos que nos dijeron que el verdadero Mandarín aparecerá en Shang-Chi y Taskmaster será el villano en Black Widow, que luego fueron confirmados por Marvel, el estudio ha elegido a Namor como el principal antagonista de Black Panther 2. Los detalles de su papel aún no están claros, pero como dijimos anteriormente, la secuela lo verá tratando de tomar el control de Wakanda y convertirse en su gobernante.”, detalló el sitio especializado en noticias.

Como con cualquier rumor de esta clase, es probable que Marvel salga a desmentirlo como acostumbran, pero también podrían guardar silencio. La expo D23 de Disney sería la oportunidad perfecta para hablar al respecto.