Joker: primeras proyecciones pronostican nominación al Oscar para Joaquin Phoenix

Con solo un tráiler y varias fotos filtradas en la red, la película del Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, se está dando el lujo de presentarse en los mejores festivales de cine, como Toronto y Venecia.

Estas muestras no solo han permitido que la película tenga reseñas positivas, sino también que sirvan como plataforma para Phoenix quien, de acuerdo a comentarios de expertos en el tema, podría recibir una nominación a los premios Oscar.

La película dirigida por Todd Phillips ha confirmado los pronósticos de los medios especializados entrando en la competición oficial por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

Tráiler de Joker con Joaquin Phoenix

Pero su ingreso tiene una historia detrás. Durante una entrevista con Variety, el director artístico del festival, Alberto Barbera, reveló que el director ‘presionó’ para que Joker formara parte del programa de competencia, ya que inicialmente Warner Bros. quería presentar la película fuera del certamen como ya lo había hecho con A Star Is Born y Gravity.

“Sí, como de costumbre (Warner Bros.) dijo que quería estar en una situación más protegida”, señaló Barbera. “Pero entonces Phillips dijo: ‘No me importa si corro el riesgo de no ganar ¿Por qué no debería competir cuando sé lo que tenemos en nuestras manos?'”

La nueva cinta del villano más popular de DC no estará basada en ningún cómic, ya que según Phillips, es una historia independiente.

De acuerdo a la sinopsis presentada por la producción de la película, se menciona que el filme explorará el mundo de Arthur Fleck, un hombre que enfrenta la crueldad y el desprecio de la sociedad junto con la indiferencia de un sistema que le permite pasar de la vulnerabilidad a la depravación.

Joker, de Todd Phillips, llegará a las salas de cine el próximo 3 de octubre.